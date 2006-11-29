Верховна Рада відправила Павленка у відставку

Верховна Рада прийняла рішення про відставку Юрія ПАВЛЕНКА з посади міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що вчора був змушений повторно звернутися до голови ВР Олександра МОРОЗА з проханням розглянути в парламенті питання про його відставку з посади міністра.

За його словами, він не може працювати в уряді, оскільки позиція його є незмінною, і в уряд він йшов тоді, коли було підписано Універсал національної єдності та йшлося про створення Коаліції національної єдності. Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що цього не відбулося, і партія “Народний Союз Наша Україна” пішла в опозицію. Ю.ПАВЛЕНКО заявив, що в цій ситуації він прийняв рішення про відставку.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, йому не соромно за ту роботу, зроблену ним на посаді міністра. Він висловив сподівання, що подібну політику продовжить в міністерстві його наступник.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що існує політична відповідальність, і оскільки політична сила, до якої він входить, на сьогодні в опозиції, тому він і подав у відставку.

Він також наголосив, що вчорашні події у ВР під час голосування за закон про визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу стали ще одним фактором, який спонукав його до рішучіших дій і наполяганні на відставці. За словами Ю.ПАВЛЕНКА, велика частина антикризової коаліції не голосувала за це рішення, і «це теж мене спонукає до моєї політичної позиції», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня міністр у справах сім’ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКО зареєстрував у Верховній Раді заяву про відставку.

28 листопада Ю.ПАВЛЕНКО направив голові ВР Олександру МОРОЗУ та прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ політичну заяву, у якій попросив парламент терміново розглянути його заяву про політичну відставку. Ю.ПАВЛЕНКО наголошував, що звернутися до О.МОРОЗА і В.ЯНУКОВИЧА його змусили події у ВР під час розгляду законопроекту про Голодомор 1932–1933 років в Україні. Зокрема, міністр висловлював обурення з приводу того, що деякі члени антикризової коаліції відмовилися визнавати Голодомор фактом геноциду проти українського народу.

Ю.ПАВЛЕНКО також нагадав, що свою заяву про політичну відставку з посади міністра він подав ще 19 жовтня ц.р., і що в нього склалося враження, що зволікання з її розглядом “стало предметом політичних ігрищ”.

Зазначивши, що він свого часу погодився працювати в нинішньому уряді за умови виконання Універсалу національної єдності, В.ПАВЛЕНКО заявив: “Сьогодні я чітко можу сказати – Антикризова коаліція не виконує основні положення Універсалу. Не виконано зобов’язання створити коаліцію національної єдності, не зважаючи на те, що був підписаний Меморандум”.

28 листопада В.ЯНУКОВИЧ заявив, що дав згоду на відставку Ю.ПАВЛЕНКА. «Я підписав згоду на звільнення Ю.ПАВЛЕНКА», - сказав прем’єр. Він зазначив, що мав кілька розмов з Ю.ПАВЛЕНКОМ, в ході яких побачив, що у Ю.ПАВЛЕНКА є бажання працювати, але на нього, за словами прем’єра, чиниться політичний тиск.