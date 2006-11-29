Кінах збирається жорстко дати по руках

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підготував ряд пропозицій щодо посилення національної безпеки і готовий подати їх на розгляд РНБО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, народного депутата Анатолія КІНАХА, першочерговими, на переконання депутата, на розгляд РНБО мають бути винесені питання про реформування сектору безпеки та правоохоронної системи, удосконалення законодавства з питань нацбезпеки, доопрацювання та прийняття Стратегії національної безпеки України. «До формування та дотримання законодавства щодо нацбезпеки має застосовуватися комплексний підхід, кожна ініціатива та крок повинні вивірятися з дотриманням Конституції України, національними інтересами держави та суспільства”, - висловив упевненість голова комітету.

А.КІНАХ також повідомив, що спрямовуватиме свої зусилля на максимальне використання консолідуючого потенціалу РНБО. «РНБО має колосальні консолідуючі можливості, адже всі найбільш спірні питання з життя держави можна вирішити на основі фахового експертного діалогу усіх гілок влади, без політизації та спекуляцій, «биття горшків» перед усім світом», - сказав він. За словами А.КІНАХА, сьогодні вкрай важливо посилити координацію дій та якість взаємодії між Секретаріатом Президента, урядом, парламентом, усіма гілками влади. «Треба долати цей штучно створений стереотип щодо того, що РНБО – це важіль «стримування» чи «противаги». РНБО – це конституційний орган, який, відповідно до Конституції України та закону „Про основи національної безпеки і оборони”, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони», - сказав він. Як наголосив депутат, в цьому контексті вкрай важливо не допустити політизації відомства та використання структури як знаряддя політичної боротьби.

«Треба жорстко дати по рукам тим горе-політикам, які намагаються втягнути РНБО у політичні інтриги, бо я не припускаю того, щоб питання стратегічного значення використовувалися задля вдоволення власних чи партійних амбіцій, перерозподілу повноважень», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада 2006 року Президент України своїм указом ввів голову комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони А.КІНАХА до складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).