Цушко знає, хто сяде у крісло Павленка

Лідер парламентської фракції Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО заявляє, що новим міністром у справах сім’ї, молоді та спорту стане представник Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО повідомив журналістам у парламенті.

«Будуть подавати «регіонали» (кандидатуру на посаду міністра у справах сім’ї). Це їхня квота», - сказав В.ЦУШКО.

У свою чергу представник фракції Партії регіонів Віталій ХОМУТИННІК сказав, що на це час тривають консультації щодо кандидатури міністра у справах сім’ї, молоді та спорту. «Не думаю, що вони будуть тривалі», - сказав В.ХОМУТИННІК. За його словами, можливо на цьому тижні максимум - на наступному пленарному тижні нового міністра буде призначено.

Він додав, що міністр - це дуже відповідальна посада, на яку є багато кандидатур, «готових взяти на себе відповідальність».

Відповідаючи на запитання, чи готовий він очолити міністерство, депутат сказав, що поки що офіційних пропозицій до нього не надходило і якщо буде предметна розмова на цю тему, то лише після неї можна буде робити якісь висновки. «Зараз про це говорити рано», - сказав В.ХОМУТИННІК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада прийняла рішення про відставку Юрія ПАВЛЕНКА з посади міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.