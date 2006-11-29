Луценка сьогодні лишили в спокої

Верховна Рада України сьогодні не заслуховувала попереднього звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки фактів корупції, зловживань службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ, що викладені у статті «Інша міліція», опублікованій у газеті «2000» 8 вересня 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, дане питання в порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту було останнім.

Як відомо, сьогодні парламент працює в пленарному режимі лише в першій половині дня тобто до 14.00.

ВР розглянула всі питання, які були в порядку денному, окрім звіту ТСК.

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