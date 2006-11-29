Ющенко затвердив директиви делегації Януковича на візит до США

Президент Віктор ЮЩЕНКО затвердив директиви делегації України на заходи в рамках робочого візиту прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА до США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ сьогодні на брифінгу .

Він розповів, що виникла певна проблема з підготовкою і здійсненням візиту В.ЯНУКОВИЧА до США. Зокрема, 13 листопада Президент видав указ, яким відповідно до конституційних повноважень запросив на затвердження директиви делегації України на візит до США.

За словами О.ЧАЛОГО, в цьому указі чітко була встановлена кінцева дата подання цих директив на затвердження Президентові – 22 листопада.

За словами заступника глави Секретаріату, оскільки вчасно директиви до Президента не надійшли, і він не отримав жодних пояснень, чому цього не сталося, то були проведені консультації з представниками США, і Президент був готовий поставити питання про можливість перенесення візиту прем’єра.

О.ЧАЛИЙ повідомив, що сьогодні уряд розглянув директиви і надав їх Президентові. О.ЧАЛИЙ також зауважив, що В.ЮЩЕНКО вже розглянув ці документи, і на даний час вже підписав розпорядження про затвердження директив.

«Проблему на сьогодні знято», - сказав А.ЧАЛИЙ.

За його словами, таким чином підтверджена ключова позиція, яка дає можливість українській зовнішній політиці бути цілісною, єдиною, що Президент здійснює керівництво зовнішньою політикою, і така практика буде продовжуватись і в майбутньому.

О.ЧАЛИЙ додав, що Президент ще не повернув директиви до Кабінету Міністрів.

Відповідаючи на запитання, якою може бути реакція уряду на зміни, внесені Президентом до урядового варіанту директив, А.ЧАЛИЙ сказав: «реакція (Кабміну – УНІАН) може бути тільки одна – треба виконувати».

О.ЧАЛИЙ також навів приклад, коли в грудні 1994 року тодішній прем’єр-міністр України Віталій МАСОЛ не виконав директиви тодішнього Президента Леоніда КУЧМИ під час одного із закордонних візитів, за що через тиждень був звільнений зі своєї посади.

Незважаючи на численні прохання журналістів повідомити про зміст директив для української делегації до США, О.ЧАЛИЙ відмовився це зробити.

Також він повідомив, що після певних консультацій до складу делегації був введений заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада МЗС України направив Посольству США в Україні ноту про перенесення візиту В.ЯНУКОВИЧА до США. Причиною перенесення візиту було невиконання у зазначені терміни Указу Президента України щодо розробки директив українській делегації на час поїздки до США.

Після оприлюднення цієї ноти на засіданні уряду сьогодні, 29 листопада, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що директиви були схвалені вчора, на засіданні координаційної ради коаліції. «Вони погоджені і підписані усіма керівниками фракцій», - сказав прем’єр.

Після схвалення директив на сьогоднішньому засіданні Кабміну, перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що формальні підстави для скасування візиту прем’єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА знято.

«Прем’єр погодився, що директиви лише погоджуються Кабміном, і зараз вони вже направлені Президенту на затвердження, тобто формально питання знято», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання про можливість поновлення візиту В.ЯНУКОВИЧА у заплановані раніше терміни, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що, скоріш за все, це можливо на рівні дипломатичних контактів.