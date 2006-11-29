НАТО продовжить інтенсифікований діалог з Україною

НАТО підтверджує намір продовжити інтенсифікований діалог з Україною.

Про це йдеться у декларації Ризького саміту НАТО, текст якої переданий УНІАН.

“Ми підтверджуємо, що НАТО продовжить Інтенсифікований діалог з Грузією та Україною, якій включає питання політичного, військового, фінансового та безпекового співробітництва відповідно до намірів цих країн до набуття членства”, - зазначається у декларації.

У документі наголошується, що НАТО підтверджує важливість Особливого партнерства, якому в наступному році виповниться 10 років.

“Ми цінуємо значний внесок України до спільної безпеки, зокрема, у вигляді участі України в операціях НАТО та у зусиллях до посилення регіональної співпраці”, - наголошується у документі.

НАТО також закликає Україну продовжити активне сприяння покращенню регіональної безпеки, і заявляє про готовність продовжити допомогу Україні в імплементації важливих для неї реформ, зокрема, у сфері національної безпеки та оборони, реформуванні оборонно-промислового комплексу та боротьбі з корупцією.