Лікарі стверджують, що генерал МВС Фере вже не вийде з коми

Лікарі шпиталю МВС України стверджують, що колишній керівник апарату Міністерства внутрішніх справ генерал міліції Едуард ФЕРЕ, вже не вийде з коми (Е.ФЕРЕ перебуває в комі з липня 2003 року – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це лікарі заявили сьогодні, відповідаючи на запитання парламентській Тимчасовій слідчій комісії з розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

«Навіть теоретично не можливо, щоб ця людина могла спілкуватися і пересуватися», - сказали лікарі, зазначивши, що це обумовлено відмиранням клітин кори головного мозку.

Щодо рефлексів, притаманних здоровій людині, то вони стверджують, що у Е.ФЕРЕ “їх не буде ніколи”, а тому сподівань на поліпшення стану хворого лікарі не мають.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» заступник генерального прокурора, начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН відповідаючи на запитання про те, що справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе і справу про загибель лідера НРУ В’ячеслава Чорновола може об`єднувати людина, яка перебуває в комі і не може давати свідчення, – Едуард ФЕРЕ, а також про те, що ходять чутки, що стан його здоров`я не настільки плачевний, сказав, що за станом здоров`я Е.ФЕРЕ буде призначено експертизу.

Планується, що результати експертизи будуть відомі протягом місяця.