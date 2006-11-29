Порошенко не виключає, що за відставку Луценка депутатів підкупляють

Якби в антикризової коаліції були необхідні голоси за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, то, оскільки він для них «є небезпечним», вони б одразу винесли проект постанови з цього приводу на голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам один із лідерів фракції “Наша Україна” Петро ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що оскільки немає такого проекту постанови, то «це означає, що в них немає голосів і вони гарячково шукають засоби для того, щоб стягувати голоси проти Ю.ЛУЦЕНКА».

За його словами, все це переконує, що Ю.ЛУЦЕНКО на посаді міністра внутрішніх справ робить все «абсолютно правильно».

На запитання журналістів, чи правда, що народним депутатам пропонують гроші за голоси за відставку Ю.ЛУЦЕНКА, П.ПОРОШЕНКО зазначив: «я такого не виключаю».

Він вважає, що в Україні і далі тривають «політичні переслідування».