Політолог вже знає чотирьох реальних претендентів на президентське крісло

14:39, 21 липня 2009
Політика
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Каже, мова не про рейтинги

Вадим Карасьов
Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що на сьогодні вже фактично визначені ключові особи, які претендуватимуть на президентську посаду.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Фактично в цьому політичному сезоні визначилися основні фаворити. Це четвірка – ЯНУКОВИЧ, ТИМОШЕНКО, ЯЦЕНЮК і ЮЩЕНКО”, - сказав В.КАРАСЬОВ. За його словами, мова йде не про рейтинги цих політиків, оскільки до дня виборів ці рейтинги можуть суттєво змінитися. “Мова йде про реальність не тільки рейтингову, а реальність політичну. Те, що віце-президент США, який перебуває в Україні буде зустрічатися саме з цими політиками, говорить про те, що це четвірка реальних кандидатів, які розіграють президентський суперприз”, - сказав політолог.

В.КАРАСЬОВ зауважив, що реально президентська виборча кампанія розпочалася після того, як заяву про свою участь в ній зробив глава держави Віктор ЮЩЕНКО. “Ця кампанія буде цілий рік, незалежно від того, які зміни будуть внесені в Закон про вибори Президента. Другий тур, потім інавгурація, потім проблема парламенту, проблема уряду, проблема Президент – прем’єр. Остаточні підсумки президентської кампанії можна буде підбити тільки влітку 2010 року”, - додав він.

 

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