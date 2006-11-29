Богатирьова каже, що МЗС розсмішив курей

Координатор парламентської більшості, керівник фракції Партії регіонів у Верховної Раді Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що поява ноти Міністерства закордонних справ України щодо перенесення візиту прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА до США не буде сприяти налагодженню конструктивного діалогу між різними гілками влади, а також негативно позначиться на міжнародному іміджі України.

Про це у ексклюзивному коментарі УНІАН повідомила речник фракції Партії регіонів Людмила ХАРІВ із посиланням на слова Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

“Ми зараз спостерігаємо не за війною, а за маневрами навколо зовнішньополітичного напрямку України, де Президента намагаються протиставити прем’єр-міністру і навпаки. Хочеться застерегти ініціаторів таких маневрів, що всі ці смикання б’ють насамперед по Україні. Поява ноти українського МЗС про перенесення візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до США та форма, в якій це було зроблено, не будуть сприяти конструктивній співпраці між урядом, Президентом і парламентською більшістю. А також негативно вплинуть на міжнародний імідж України”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, парламентська коаліція зі здивуванням сприйняла появу ноти МЗС. “Якщо це форма тиску або ж демонстрація власної значущості, то я вважаю, що подібні засоби в контексті національної безпеки неприйнятні”, - підкреслила вона.

Лідер фракції зазначила, що „зараз можна тільки уявити як на все це, що відбувається з візитом Віктора ЯНУКОВИЧА до США, дивиться світова спільнота”. “Це просто курям на сміх. У цьому плані дивує і позиція Міністерства закордонних справ, адже штучно створюючи таку ситуацію вони виставляють на глум не якусь політичну силу, а країну, і це вже небезпечно”, - вважає Р.БОГАТИРЬОВА.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, необхідно чітко визначити, хто є ініціатором появи ноти. “Якщо це технічні недоопрацювання, як про це заявив перший заступник керівника президентського Секретаріату Арсеній ЯЦЕНЮК, то необхідно чітко визначити та покарати винуватців скандалу. Але якщо це бажання і бачення Президента, то ми повинні почути конкретно думку особисто глави держави із цього питання. На жаль, останнім часом спостерігається тенденція, коли думку Президента з тих чи інших питань озвучує хто завгодно, але не Віктор ЮЩЕНКО. Мені здається, що це багато в чому ускладнює діалог та сприяє появі ситуацій подібних нинішній”, – цитує слова народного депутата України речник фракції ПР Л.ХАРІВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада МЗС України направив ноту Посольству США, в якій повідомив про перенесення візиту В.ЯНУКОВИЧА, запланованого на 3-7 грудня. Головна причина полягала у тому, що директиви для української делегації не були розроблені у визначений указом Президента від 13 листопада термін. Сьогодні директиви були схвалені урядом, після чого перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що питання перенесення візиту формально знято.

Президент В.ЮЩЕНКО затвердив директиви о другій половині дня.