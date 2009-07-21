Байден каже, що прибув в Київ з одним месиджем

Українські політики мають співпрацювати для подолання економічної кризи навіть в умовах президентської кампанії.

Таку думку висловив віце-президент США Джозеф БАЙДЕН на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Дж.БАЙДЕН зазначив, що сьогодні, під час зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ він вже говорив про це і говоритиме під час зустрічі з іншими політичними лідерами України.

«Співпрацювати разом, особливо в кризових умовах, це не вибір, а необхідність. Компроміс – це не ознака слабкості, а ознака сили», - сказав Дж.БАЙДЕН.

За його словами, Україна здійснила великий прогрес у своєму розвитку за відносно невеликий час з дня проголошення своєї незалежності. Він відзначив наявність демократичного суспільства і життєздатність української демократії. «Це свідчить про те, що незалежно від майбутніх викликів Україна продовжуватиме йти своїм обраним шляхом як частина Європи, і Сполучені Штати, пане Президенте, віддані пройти цим шляхом разом з Україною», - сказав Дж.БАЙДЕН.

«Я прибув в Київ з одним месиджем, не складним месиджем, я хочу, щоб мене всі правильно зрозуміли: Сполучені Штати Америки віддані міцній, демократичній і процвітаючій Україні. Ваш успіх, пане Президенте, ми переконані, це буде наш успіх», - підкреслив Дж.БАЙДЕН.