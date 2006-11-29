Янукович вирішив злітати в Москву

Завтра, 30 листопада, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує відвідати Москву.

Про це повідомив сьогодні журналістам віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що в ході переговорів у Москві прем’єр планує обговорити цілий комплекс питань двостороннього співробітництва, зокрема, у галузі енергетичної безпеки, покращення торгівельно-економічного балансу та скасування вилучень з режиму вільної торгівлі.

Як стало відомо УНІАН від джерел в уряді, в ході поїздки планується зустріч українського прем’єра з його російським колегою Михайлом ФРАДКОВИМ.