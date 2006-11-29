Янукович погодився, що Гриценко не крав

Кабінет Міністрів виключив з постанови по боротьбі з корупцією положення про звинувачення Міністерства оборони в неефективному використанні 1,2 млрд. гривень.

Про це повідомив міністр оборони Анатолій Гриценко, коментуючи прийнятий Кабміном в середу документ «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи з посилення боротьби з корупцією і контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів».

«Там написана цифра 1,2 млрд. неефективно використано по лінії Міноборони. Я сказав, що це необгрунтовані цифри. Ухвалили мудре рішення разом з юристами Кабміну цей пункт не писати», – сказав Гриценко.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні в середу планував ухвалити рішення за наслідками розгляду на минулому засіданні 22 листопада питання про боротьбу з корупцією.

Міністр оборони Анатолій Гріценко вважає, що звинувачення Головного контрольно-ревізійного управління щодо нецільового використання коштів Міністерством оборони при проведенні державних закупівель є політичним замовленням.

Обкомз посиланням на Українські новини