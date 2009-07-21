МЗС Росії: ракети через Севастополь завжди возили - і нічого

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що під час інциденту, який стався 8 липня 2009 року в Севастополі, коли військовослужбовці Чорноморського флоту Росії здійснювали перевезення ракет густонаселеним районом міста, не було порушено угоду про статус і умови перебування ЧФ РФ на території України.

Про це сьогодні на брифінгу в Москві заявив офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО, відповідаючи на питання УНІАН.

Зокрема, він зазначив, що перевезення боєзарядів, які належать російському флоту в Севастополі, було «традиційною дією» з їх передислокації з одного об`єкту ЧФ до іншого.

«Жодних нових дій наші військові моряки не здійснювали. Тому дії української сторони були для нас сюрпризом», - наголосив А.НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що МЗС РФ дійсно одержав відповідну ноту Міністерства закордонних справ України.

При цьому А.НЕСТЕРЕНКО наголосив, що ці дії російські моряки здійснювали і раніше, вони повністю відповідають домовленостям базування ЧФ РФ на території України.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня о 18.30 співробітники ОДАІ УМВС України в місті Севастополі зупинили автоколону з чотирьох автомобілів, які належали одній з військових частин ЧФ РФ. Рух колони було зупинено у зв`язку з відсутністю узгодження з компетентними органами України про пересування її за межами місць постійної дислокації, в порушення п.5 ст.15 «Угоди між РФ і Україною про статус і умови перебування ЧФ РФ на території України».

За інформацією джерела в севастопольській міліції, до складу колони входили три ракетовози на базі автомобіля «КрАЗ» у супроводі озброєної охорони (останню представляли військовослужбовці ЧФ РФ, озброєні автоматами, і один - пістолетом ПМ) і пожежного спецавтомобіля. Машини перевозили територією регіону закритий тентом великогабаритний вантаж.

10 липня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв`язку з перевезенням військовослужбовцями Чорноморського флоту крилатих ракет густонаселеним районом Севастополя. У МЗС заявили, що російська сторона порушила Угоду між Україною і Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського флоту РФ від 28 травня 1997 року, а також законодавство України, оскільки без узгодження з компетентними органами України здійснювала перевезення крилатих ракет густонаселеним районом Севастополя.