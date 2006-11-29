Костенко обізвав Луценка переконаним посткомуністом

Нереальною назвав можливість, що нинішній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО очолить в майбутньому національну патріотичну силу лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, Ю.КОСТЕНКО підкреслив, що «Юрій ЛУЦЕНКО переконаний посткомуніст, котрий ніколи не належав до національної демократії».

Водночас лідер УНП наголосив, що є противником будь-яких політичних проектів. “Політичний проект – це коли зібралися, наобіцяли, захопили владу, потім розпустилися, бо не виконали обіцянок, і роблять новий проект, щоб далі обдурювати виборця,” – зазначив він.

Натомість КОСТЕНКО підкреслив, що «розвинена демократія базується на діяльності політичних партій, а не проектів». «Політична партія – це відповідальна політика. Постійне політичне проектування – шлях в нікуди. Лише політична партія може розвивати українську демократію, бо здатна своєю програмою та ідеологією забезпечувати довгострокову політику та відповідати за зроблене. Прикладом цьому може бути Німецька соціал-демократична партія, яка існує майже 150 років», - додав лідер УНП.