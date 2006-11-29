Мартинюк не виключає, що парламент швидко покінчить з бюджетом

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК не виключає, що державний бюджет на 2007 рік парламент може ухвалити у другому і третьому читанні одночасно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він заявив сьогодні на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яцеком КЛЮЧКОВСЬКИМ.

Так, відповідаючи на запитання Я.КЛЮЧКОВСЬКОГО щодо перспектив ухвалення державного бюджету України на наступний рік, А.МАРТИНЮК відповів, що «у держбюджеті немає небезпеки існування коаліції – вона розуміє, що інших варіантів у неї немає».

При цьому він висловив жаль, що терміни ухвалення документа затягуються, хоча переконаний, що у цьому питанні коаліція має діяти злагоджено і схвалити державний бюджет на наступний рік. А.МАРТИНЮК не виключив, що держбюджет-2007 може бути ухвалено і у другому, і у третьому читанні одночасно, а отже, документ може бути прийнятий у грудні поточного року.

На запитання Я.КЛЮЧКОВСЬКОГО щодо можливості повернення до створення широкої коаліції А.МАРТИНЮК зазначив, що «і Президент, і голова Верховної Ради, і прем‘єр-міністр зацікавлені у створенні такої коаліції», але з певних причин, сказав він, цього не сталося. Водночас він не виключив, що, виходячи з результатів останніх голосувань, можливе «перетікання до антикризової коаліції 20-30 депутатів».

Сторони також обговорили можливість візиту в Україну співголови Парламентської асамблеї України та Республіки Польща П.КОМАРОВСКІ.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня парламент ухвалив проект держбюджету на 2007 рік у першому читанні. Згідно з Бюджетним кодексом, у другому читанні проект держбюджету мав бути розглянутий не пізніше 20 листопада, а ухвалений в цілому – до 1 грудня.

27 грудня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що на поточному тижні проект бюджету-2007 у другому читанні не розглядатиметься, оскільки Президент України ще не підписав ухвалений ВР закон про оподаткування, а також парламент не прийняв програму приватизації на 2007 рік.