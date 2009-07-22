Байден вважає, що саме політичні суперечки заважають розвитку України

Віце-президент США Джозеф БАЙДЕН критикує українських політиків за існуючі суперечки, оскільки саме це заважає розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу перед українськими та американськими діловими і політичними колами.

За словами віце-президента США, великі обіцянки, які були дані українськими політиками у 2004 році, ще не повністю реалізовані.

У своєму виступі Дж.БАЙДЕН згадав Тараса Шевченка і зауважив, що той, поглядаючи на нинішню ситуацію в Україні, прославив би відкритість, плюралізм, свободу преси.

«Я впевнений, що він би пишався животворним громадянським суспільством України… Але він також хотів би знати, чому уряд не демонструє таку саму політичну зрілість, яку демонструють люди. Чому є розкол у спілкуванні між лідерами до такого ступеню, що ці суперечки заважають прогресу», - сказав він.

Віце-президент США закликав українців повернутися до уроків історії, оскільки ефективний і відповідальний уряд – це єдиний спосіб забезпечення стабільності та притоку інвестицій.