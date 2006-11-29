Кількість заступників секретаря РНБО збільшено

Президент України підписав Указ “Про внесення змін до Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446”.

Текст указу розміщено на Офіційному інтернет-представництві глави держави.

Цим документом, відповідно до пункту 18 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» внесено зміни до Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 13 січня 2006 року № 2, від 17 липня 2006 року № 614 та 18 жовтня 2006 року № 888).

В абзаці першому пункту 9 Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого зазначеним Указом, слова «трьох заступників» замінено словами «п`ятьох заступників». А також в абзаці третьому Структури Апарату Ради національної безпеки і оборони України, затвердженої зазначеним Указом, слова «три заступники» замінено словами «п`ять заступників».