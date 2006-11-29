Блок Тимошенко: коаліція відроджує корупційні схеми приватизації

22:51, 29 листопада 2006
Політика
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Блок Юлії Тимошенко заявляє, що коаліція відроджує корупційні схеми у сфері приватизації.

Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.

“Сьогоднішнє ухвалення Верховною Радою закону, яким передбачено приватизувати більше півтисячі підприємств, є черговим свідченням того, що ЯНУКОВИЧ і його політичні сателіти відроджують в Україні масштабні тіньові корупційні схеми, легалізуючи їх через кримінальну законотворчість”, - вважають у БЮТ.

На думку членів БЮТ, “включивши в один закон безпрецедентну кількість підприємств, коаліція ЯНУКОВИЧА пішла на свідомий злочин, заклавши у мега-списку широкі можливості для тіньового виведення майна з державної власності. Переконливим свідченням цьому є сума, яку планується отримати від приватизації - 10 млрд. грн.

БЮТ нагадує, що під час роботи уряду Юлії ТИМОШЕНКО в Україні відбувся єдиний до сьогоднішнього дня приклад чесної приватизації - продаж комбінату „Криворіжсталь”, внаслідок якого держава отримала 24 млрд. грн., що у шість разів перевищило суму, «заплачену політичними «дітьми Леоніда КУЧМИ» - АХМЕТОВИМ, ПІНЧУКОМ і нинішнім прем’єр-міністром ЯНУКОВИЧЕМ».

БЮТ вважає, що “сьогодні чесна приватизація знову не потрібна ані прем’єру, ані його кишеньковій більшості у парламенті. Майже шістсот підприємств намагаються продати за 10 мільярдів, у той час коли одне підприємства коштувало 26 мільярдів. Така диспропорція свідчить, що нинішній уряд і його коаліція брутально знущаються над здоровим глуздом, над державою і громадянами”.

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що депутати проурядової більшості, які своїми голосами підтримали цей закон, “несуть персональну відповідальність за запровадження кримінальної приватизації, за допомогою якої збагачуються наближені до уряду бізнес-структури”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про орієнтовний перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році». Цей законопроект підтримали 228 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували майже в повному складі фракції “Наша Україна” та БЮТ.

Законом передбачається приватизація 595 підприємств, за які держава планує отримати не менш як 10 млрд. 20 млн. 430 тис. грн.

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