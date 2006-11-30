Коаліція ділить шкуру невбитого Луценка?

Члени антикризової коаліції погодили кадрові зміни у Міністерстві внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник керівника фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ. За його словами, усі члени коаліції, у тому числі депутати від СПУ, підтримують це рішення.

Як сказав Є.КУШНАРЬОВ, також досягнуто домовленості між членами коаліції щодо квотного представництва на керівних посадах в інших міністерствах.

За його словами, передбачається, що за квотою Партії регіонів буде призначено двох міністрів, а за квотою СПУ – одного. При цьому він не уточнив, про які міністерства йдеться.

Як відомо, на сьогодні є вакантними посади міністра з питань надзвичайних ситуацій і міністра з питань сім’ї молоді та спорту. Третьою вакансією може стати посада керівника МВС, якщо буде прийнято рішення про відставку Юрія ЛУЦЕНКА.