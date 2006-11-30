Соціалісти знову збираються підтримати Президента

Фракція СПУ готова підтримати відставку голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО.

«Це все люди Президента: ДРІЖЧАНИЙ, Борис ТАРАСЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО. Це кадри Президента. Хоче поміняти – ми його підтримаємо», - сказав В.ЦУШКО.

Разом з тим він зазначив, що не знає причин, через які Президент хоче поміняти голову СБУ. «Мені дивно, і зараз я не розумію», - сказав В.ЦУШКО.

За словами лідера фракції, після надання Президентом відповідних обгрунтувань соціалісти розглянуть питання про голосування.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у Верховній Раді було зареєстровано внесений Президентом України проект постанови про відставку голови СБУ І.ДРІЖЧАНОГО.