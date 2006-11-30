Фракція БЮТ блокує трибуну парламенту

Верховна Рада України ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування витрат коштів, отриманих від приватизації ВАТ «Криворіжсталь».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 244 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Головою комісії обрано члена фракції КПУ Євгена МАРМАЗОВА. Термін дії комісії - 2 місяці.

Як повідомляв УНІАН, створення цієї комісії ініціювала фракція БЮТ. Головою комісії пропонувалося обрати члена цієї фракції Андрія СЕНЧЕНКА. Тривалість роботи цієї комісії мала скласти 6 місяців.

Антикризова коаліція внесла пропозиції, щоб змінити керівника комісії на Є.МАРМАЗОВА та обмежити термін її діяльності до двох місяців. За це рішення і проголосував парламент.

Після голосування фракція БЮТ заблокувала трибуну парламенту.