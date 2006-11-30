Турчинов напосівся на Мороза: у ВР оголосили перерву

У Верховній Раді України оголошено перерву на 15 хвилин – до 12-ї години.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ оголосив перерву після того, як народні депутати із фракції БЮТ заблокували президію парламенту, заважаючи головуючому вести засідання.

Член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, емоційно звертаючись до О.МОРОЗА, заявив, що «Ви вислужуєтесь».

У свою чергу О.МОРОЗ сказав, що він дав доручення Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР розглянути питання щодо можливого порушення регламенту парламенту при голосуванні за постанову щодо створення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування витрат коштів, отриманих від приватизації ВАТ «Криворіжсталь».

О.МОРОЗ заявив, що він не бачить ніяких регламентних порушень під час прийняття постанови. За його словами, навпаки антикризова коаліція допомогла БЮТ створити цю комісію, оскільки у БЮТ не вистачало голосів. При голосуванні в першому читанні проект постанови (лише двоє «за») майже у повному складі не підтримала фракція «Наша Україна».

В той час, коли до президії вийшли народні депутати БЮТ, туди підійшли і народні депутати із фракції СПУ, намагаючись захистити О.МОРОЗА. На даний час триває перерва, БЮТ продовжує блокувати трибуну і президію парламенту.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ заблокувала трибуну після того, як було прийнято ініційовану нею постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування витрат коштів, отриманих від приватизації ВАТ «Криворіжсталь». Водночас при цьому було змінено керівника комісії Андрія СЕНЧЕНКА (БЮТ) на комуніста Євгена МАРМАЗОВА та обмежено термін діяльності ТСК до двох місяців (з шести).