Кушнарьову набридло обговорювати сенсації

Заступник керівника від фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ не розуміє причин, через які Президент України Віктор ЮЩЕНКО може пропонувати відставку голови Служби безпеки України Ігоря ДРІЖЧАНОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Я не знаю ніяких фактів», - сказав Є.КУШНАРЬОВ. Він також висловив думку, що подібна пропозиція в черговий раз тільки відволікає увагу від тих проблем, які треба вирішувати сьогодні в країні. «Це те, що у нас постійно відбувається в суспільстві: замість того, щоб займатися нормальними конкретними справами, ми з вами безкінечно обговорюємо ці сенсації», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада в Верховній Раді було зареєстровано внесений Президентом проект постанови про звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови Служби безпеки України.