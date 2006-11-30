Третьяков розповів, хто годує Нашу Україну

Народний депутат України від «Нашої України» Олександр ТРЕТЬЯКОВ підкреслює, що в партії «Народний Союз Наша Україна» немає проблеми з лідерством.

Про це депутат заявив в інтерв`ю газеті «Дело» (№219 від 30 листопада).

«Такої проблеми немає. У нас є лідер - Віктор ЮЩЕНКО. Який чітко сказав, що був, є і буде з партією», - заявив О.ТРЕТЬЯКОВ, додавши, що партія не потребує сильного лідера, щоб прикрити ним відсутність сильної програми.

«Я щиро не розумію, чому цю ж проблему, окрім партійців, ось вже другий місяць обговорюють всі ЗМІ? Може, вся річ у тому, що ми - дійсно найсильніша партія, з якою пов`язують очікування люди? Адже перемог для партії менш ніж з дворічною історією у нас набагато більше, ніж у інших», - говорить О.ТРЕТЬЯКОВ.

Він також позитивно оцінює ідею проведення попередніх виборів у «Нашій Україні». «Праймеріз - хороша ідея. Це дозволить всіх поставити в рівні й чесні умови. Кожен у партії зможе висловитися на користь тих або інших достойників, з`їзд визначить, хто в партії лідер. Хоча сьогодні можу упевнено сказати, що праймеріз пройде банально. Лідером партії все одно буде Віктор ЮЩЕНКО», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

На запитання про подальшу тактику «Нашої України» в контексті того, що Партія регіонів упевнено відбирає владу, О.ТРЕТЬЯКОВ відповів: «Цивілізоване суспільство у такому разі з`ясовує свої відносини шляхом дострокових виборів. І той, хто на цих виборах переможе, матиме повне право говорити, куди йде країна».

Депутат також визнав, що після парламентських виборів було помилкою не домовитися з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО з приводу її прем`єрства. «Якщо за БЮТ проголосували 22% виборців - більше, ніж за будь-яку іншу «помаранчеву» партію, - у мене немає аргументів, чому Ю.ТИМОШЕНКО не могла бути прем`єром. Неправда, що ЮЩЕНКО був проти її персони на цій посаді. Він виступав за те, щоб вона формувала коаліцію. Ми просто не встигли. МОРОЗ нас зрадив у той момент, коли ми вже про все домовилися», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Також в інтерв`ю він розповів про фінансування «Нашої України». Зараз, за його словами, партію фінансують її члени. «Під час виборчої кампанії люди, які до приходу в політику мали бізнес, зуміли накопичити капітал, допомогли партії, до якої входять і в ідеологію якої вірять. Але я не основний донор. Ми з Петром ПОРОШЕНКОМ, Миколою МАРТИНЕНКОМ і Давидом ЖВАНІЄЮ дали порівну — по 4 млн. грн. Не повинно бути другого або першого за фінансуванням», - додав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Крім того, депутат відповів на запитання і про власні джерела доходу, сказавши, що живе на ренту. «У мене в Ощадбанку, державному банку України, лежить досить велика сума грошей, декілька мільйонів доларів. Мені цілком на життя вистачає 10-11% річних», - розповів О.ТРЕТЬЯКОВ.

На запитання про медіа-активи, що належать йому, О.ТРЕТЬЯКОВ відповів: «13 грудня буде презентація медіахолдингу «Главред», і ви офіційно одержите всі відповіді».