Адвокати Курочкіна проведуть прес-конференцію в УНІАН

18-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Підсумки розгляду апеляційної скарги у справі Максима Курочкіна в апеляційному суді м .Києва”. Учасники: адвокати М.Курочкіна: Віктор Ткачук, Василь Діденко, Ольга Стрижова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.