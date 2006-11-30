Адвокати Курочкіна проведуть прес-конференцію в УНІАН

13:05, 30 листопада 2006
Політика
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18-00 -  В УНІАН відбудеться прес-конференція  на тему: “Підсумки розгляду апеляційної скарги  у справі Максима Курочкіна в апеляційному суді м .Києва”. Учасники: адвокати М.Курочкіна: Віктор Ткачук, Василь Діденко, Ольга Стрижова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

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