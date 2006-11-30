В УНІАН представлять свідчення очевидців ”замаху” на херсонського губернатора

1 грудня о 15-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Замах на Херсонського губернатора: інсценування чи реальність (Про події, які відбувалися 26 листопада на околиці Херсону за участі губернатора Херсону, який в нетверезому стані інсценував замах на своє життя)”. На прес-конференції будуть надані документи, відеозаписи та свідчення очевидців, які підтверджують факт відсутності замаху на губернатора Бориса Сіленкова. Учасники: член спілки журналістів України Людмила Башкірова, свідки події (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.