В УНІАН представлять свідчення очевидців ”замаху” на херсонського губернатора

13:16, 30 листопада 2006
Політика
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1 грудня о 15-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Замах на Херсонського губернатора: інсценування чи реальність (Про події, які відбувалися 26 листопада  на околиці Херсону за участі губернатора Херсону, який  в нетверезому стані інсценував замах на своє життя)”.  На прес-конференції будуть надані документи, відеозаписи  та свідчення очевидців, які підтверджують факт  відсутності замаху на губернатора Бориса Сіленкова. Учасники:  член спілки журналістів України Людмила Башкірова, свідки події (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

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