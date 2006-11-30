Литвин розкусив Ющенка

Подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення Ігоря ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ є спробою глави держави утримати свої позиції і перейти в наступ.

Таку думку висловив екс-голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Очевидно, у Президента вже є кандидатура на цю посаду. Як пройде голосування, якщо це питання не було узгоджене з антикризовою коаліцією, то, я думаю, буде і відповідне рішення. Хоча на сьогоднішній день результати голосування, зокрема щодо закону про Голодомор, показують, що у нас в парламенті є дві більшості. І це факт», - сказав В.ЛИТВИН.

Екс-голова Верховної Ради нагадав, що під час вчорашньої зустрічі В.ЮЩЕНКА і І.ДРІЖЧАНОГО “не було сказано жодного слова про подання на звільнення». «Я не можу судити про причини і не хотів би ворожити на кавовій гущі», - сказав В.ЛИТВИН.