У програму поїздки Ющенка в Донецьку область внесені зміни

У програму поїздки Президента України Віктора ЮЩЕНКА в Донецьку область 1 грудня внесені зміни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, замість відвідин Президентом підприємства "Кнауф Гіпс Донбас", що планувалися, в Артемівську, глава держави побуває в Краматорську на ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод".

В іншому програма поїздки Президента не змінилася.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня В.ЮЩЕНКО відвідає Донецьку область з робочою поїздкою. Президент побуває в регіональному ландшафтному парк "Клебан-Бик", будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів у Красному Лимані, а також відвідає Свято-Успенську Святогорську Лавру в Святогорську.