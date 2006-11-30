У програму поїздки Ющенка в Донецьку область внесені зміни
13:46, 30 листопада 2006Політика
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Візит запланований на 1 грудня
У програму поїздки Президента України Віктора ЮЩЕНКА в Донецьку область 1 грудня внесені зміни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, замість відвідин Президентом підприємства "Кнауф Гіпс Донбас", що планувалися, в Артемівську, глава держави побуває в Краматорську на ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод".
В іншому програма поїздки Президента не змінилася.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня В.ЮЩЕНКО відвідає Донецьку область з робочою поїздкою. Президент побуває в регіональному ландшафтному парк "Клебан-Бик", будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів у Красному Лимані, а також відвідає Свято-Успенську Святогорську Лавру в Святогорську.
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