Регіони та бютівці відправили Луценка у відставку

Верховна Рада України прийняла постанову, якою передбачено звернутися до прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 232 із 424 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

За дане рішення не голосували майже у повному складі (один «за») фракція СПУ та фракція «Наша Україна» («за» лише два народних депутати).

Водночас за постанову проголосувало 18 членів фракції БЮТ. У повному складі голосували фракція КПУ та фракція Партії регіонів.

Раніше Турчинов заявляв, що його фракція не голосуватиме за відставку міністра.