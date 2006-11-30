Луценко: моє звільнення замовили антикризовики

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що його звільнення “замовили” деякі представники антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у своєму виступі в Верховній Раді Ю.ЛУЦЕНКО назвав усі звинувачення, зафіксовані у звіті Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів корупції в органах внутрішніх справ, замовними.

“Все, що робилося навколо публікації (в газеті «2000 – УНІАН) є виключно бажання звільнити міністра внутрішніх справ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

В контексті сказаного міністр зауважив, що це вже 9-та спроба звільнити його з посади.

Він, зі свого боку, навів наступні результати, які були досягнуті в роботі МВС під час керування ним цим відомством. Так, зокрема, він поінформував депутатів, що впродовж 2005 року підрозділами Департаменту внутрішньої безпеки МВС за правопорушення до відповідальності було притягнуто 594 співробітника міліції, у 2006 році – вже 581, у той же час як у 2004 та 2003 роках ці цифри становили, відповідно, 186 та 68.

Крім того, міністр зазначив, що органами МВС було порушено справи за фактами корупційних дій стосовно більш як 900 керівників органів влади; кількість фактів виявлення хабарів зросла втричі. Втім, судами розглянуто та винесено рішення лише по 30% матеріалів, які були спрямовані на їхній розгляд, констатував Ю.ЛУЦЕНКО.

Продовжуючи свій коментар звіту комісії Володимира СІВКОВИЧА, Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що він не хотів працювати міністром в цьому уряді, але погодився на це на прохання Президента. «Я сподівався на мирне співіснування двох систем… Але є реваншисти, які цього не дають», - сказав він.

Звертаючись до народних депутатів, зокрема представників коаліції, міністр сказав, що «чесні вибори нікому з вас, шановні панове, сьогодні не потрібні! Люди розкусили ваше покращення (життя) вже сьогодні! І тому знову вам потрібен адмінресурс МВС, я так розумію?».

У своєму виступі Ю.ЛУЦЕНКО також наголосив, що «рано чи пізно моє місце буде в опозиції. Хочу розчарувати… Я не буду фактором розколу українських демократичних сил. І моя рука простягнута Юлії Володимирівні (ТИМОШЕНКО) і Роману Петровичу (БЕЗСМЕРТНОМУ)» -, зазначив він.

Наприкінці свого виступу міністр, звертаючись до депутатів, побажав: «Зніміть ЛУЦЕНКА, але пам’ятайте, що 300 тис. співробітників міліції захищають ваш спокій життя сьогодні».

Як повідомляв УНІАН, Тимчасова слідча комісія ВР з перевірки фактів корупційних дій і зловживань службовим становищем з боку окремих посадових осіб МВС України вважає недоцільним подальше перебування Ю.ЛУЦЕНКА на посаді міністра внутрішніх справ.

Як заявив сьогодні на засіданні парламенту голова ТСК Володимир СІВКОВИЧ, ТСК, зокрема, констатує «не тільки ознаки системності у зловживанні службовим становищем та корупційних проявах, але й демонстративне небажання вищого керівництва МВС визнати реальні факти та об’єктивно оцінити ситуацію, яка склалася».

Після цього ВР прийняла постанову, якою передбачено звернутися до прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Довідка УНІАН. ТСК для перевірки фактів корупції і зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті «Інша міліція» газети «2000» від 8 вересня 2006 року була створена 2 листопада.