Янукович: “Ми покажемо, хто в домі хазяїн»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що 26 березня “ми покажемо, хто в домі хазяїн, а 27-го відсвяткуємо нашу перемогу». Як передає кореспондент УНІАН, цими словами В.ЯНУКОВИЧ завершив сьогодні мітинг на Театральній площі Луганська, у якому взяли участь близько 5 тис. уганчан. Звертаючись до учасників мітингу, який пройшов під гаслами «Будущее за Партией регионов» та «Богатые регионы – процветающая Украина», він, серед іншого, зазначив, що 26 березня луганчани обиратимуть долю своїх дітей і країни, і, на його думку, або переможуть, або ними будуть керувати (йдеться про помаранчевих).

За словами В.ЯНУКОВИЧА, треба зробити все, щоб український народ став хазяїном у власному домі. За оцінкою лідера Партії регіонів, 2005 рік був роком випробувань, а влада виявилася “незграбною та безвідповідальною: кризи змінювали одна одну, а майданна влада зруйнувала економіку країни”.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що “помаранчеві хотіли поставити Східну Україну на коліна, а другу частину України як обманювали, так і продовжують обманювати”. Він впевнений, що вся Україна прагне змін і ніяк не дочекається, коли прийде «мудрий уряд».

На думку В.ЯНУКОВИЧА, помаранчеві поставили за мету втримати владу і виграти вибори у Партії регіонів, “при цьому єдине про що вони думають – як нас обдурити».

Присутнім на мітингу він також повідомив, що сьогодні ж відбуває до Києва для того, щоб передати вітання від Донбасу і сказати там своїм однодумцям те саме, що й на площах Донбасу.