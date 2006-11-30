Луценко вважає, що далі буде веселіше

Міністр внутрішніх справ Юлій ЛУЦЕНКО заявляє, що голосування народних депутатів за постанову про звернення до Кабінету Міністрів щодо його відставки показало “багатогранність” української політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у ВР. (УНІАН: ВР прийняла постанову, якою передбачено звернутися до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА щодо звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України. За проголосувало 232 із 424 депутатів. Не голосували майже у повному складі (один «за») фракція СПУ та «Наша Україна» («за» лише два народних депутати). Водночас “за” проголосувало 18 членів фракції БЮТ. У повному складі голосували фракція КПУ та фракція Партії регіонів).

«Після результатів голосування я ще раз переконався, що українська політика є багатогранною. А також у тому, що жити нам ближчим часом краще не буде, але веселіше - точно», - сказав він.

Продовжуючи свій коментар, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що намагання депутатів зняти його в дев’ятий раз - це не дуже приємно, особливо працівникам міліції, які змушені постійно враховувати політичну складову тих сил, які намагаються “змінити Міністерство внутрішніх справ».

За його словами, останнім часом надзвичайно посилився тиск політиків на «професійне ядро» МВС.

«Доходить навіть до того, що народні депутати неодноразово фактично кожного дня вимагають порушити кримінальну справу проти працівників карного розшуку лише за те, що вони посміли списати по лінії Інтерполу, чи є закордонний паспорт у відповідного народного депутата (я маю на увазі паспорт іноземної держави)», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Сьогодні посилився тиск тих «борців за справедливість», які очолюють відповідні комітети в парламенті, і які узгоджують в телефонному режимі бандитські напади на бізнесові об’єкти», - стверджує Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, він сказав, що сьогодні інші політики узгоджують також у телефонному режимі, «як врятувати від кримінальної відповідальності того чи іншого фігуранта».

«На жаль, сьогодні політична складова дуже сильно тисне на МВС. Цей тиск я тримаю на собі. Чи вдасться мені його довго ще (тримати), залежить від КМУ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.