Кучма не регламентував поведінку прем`єрів?

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що відставка Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України не ослабить позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА в системі сформованої влади.

Таку думку Л.КУЧМА висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Відставка ТАРАСЮКА абсолютно не ослабить позиції Президента, оскільки він (В.ЮЩЕНКО – УНІАН) може внести більш-менш узгоджену кандидатуру політика, позиція якого не відрізняється від позиції уряду», - сказав Л.КУЧМА.

Він упевнений, що позицію уряду і парламентської коаліції ослабляють «міністри, які не поділяють думки уряду і правлячої коаліції». «Чи ставитимуться до нас з повагою в світі, коли сьогодні міністр може заборонити прем`єр-міністрові їхати з візитом у якусь країну? Повірте, я ніколи не підписував якісь накази про те, як поводитися прем`єр-міністрові», - пояснив він.

Л.КУЧМА також вважає, що США запросили прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА відвідати країну з візитом для того, щоб дізнатися думку глави уряду про ті події, які відбуваються в Україні. «Думку Президента вони (США – УНІАН) і так знають», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада МЗС України направило в Посольство США ноту, якою проінформувало посольство про перенесення запланованого на 3-7 грудня візиту прем`єр-міністра України в США. Причина перенесення полягала в тому, що уряд не розробив у визначені Президентом В.ЮЩЕНКОМ терміни директиви української делегації для переговорів в США.

На засіданні Кабміну 29 листопада, зачитавши ноту, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що йому дуже прикро про це говорити, але Міністерство закордонних справ, на його переконання, не може керувати Кабінетом міністрів. В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що в розмовах з Президентом України він домовлявся про те, що директиви для української делегації для поїздки в США мали бути затверджені сьогодні на засіданні уряду.

Тоді ж В.ЯНУКОВИЧ заявив, що звернеться у Верховну Раду з листом, в якому висловить свою думку щодо подальшої роботи Б.ТАРАСЮКА в уряді.

Того ж дня уряд схвалив директиви і передав їх у Секретаріат Президента для затвердження, після чого перший заступник глави Секретаріату Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що формально питання зняте.