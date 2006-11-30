Тимошенко коментує зраду своїх депутатів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що голосування 14 депутатів її фракції за постанову щодо відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, “очевидно, є результатом їх персональних домовленостей з членами команди ЯНУКОВИЧА”.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві Ю.ТИМОШЕНКО, вона “абсолютно переконана, що Ю.ЛУЦЕНКО на посаді міністра внутрішніх справ України працював, м’яко кажучи неефективно і з своїми обов’язками не впорався. За часів Ю.ЛУЦЕНКА не було розкрито жодного резонансного злочину, а бандити не сіли в тюрми, як було обіцяно людям під час Помаранчевої революції. Більше того, я знаю, що недоведення резонансних кримінальних справ до суду пояснюються не службовою недбалістю Генеральної прокуратури, як це видавав Юрій Віталійович, а кулуарними домовленостями між фігурантами справ та керівництвом МВС”.

Ю.ТИМОШЕНКО заявляє: “Саме під час перебування Ю.ЛУЦЕНКА на посаді міністра МВС декілька членів нашої політичної команди, у тому числі і я стали об’єктами безпідставної агресії з боку керівництва української міліції. Саме міністерство за останні два роки перетворилося на шоу-структуру, яка публічно анонсувала арешти на телебаченні чи проводила слідчі дії в прямому ефірі. Викликав чимало запитань і моральний образ міністра МВС, який вчора клявся, що ніколи „у його трудовій книжці не стоятиме штамп, що він працював в уряді ЯНУКОВИЧА”, а вже назавтра чіплявся за крісло що було сил”.

Лідер БЮТ зазначає, що вона особисто та її політична сила не лише не ідеалізують Ю.ЛУЦЕНКА, але й знають “його справжню ціну”, але вони чудово розуміють, що Ю.ЛУЦЕНКО – “це міністр уряду ЯНУКОВИЧА. Це, якоюсь мірою, продукт сумнозвісного компромісу між лідером Партії регіонів та Президентом України часів не менш сумнозвісного Універсалу. Тому і відправляти у відставку слід весь уряд ЯНУКОВИЧА, а не окремих його міністрів”.

На засіданні фракції БЮТ, повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, було прийнято одностайне рішення: не підтримувати відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра МВС, незважаючи на якість його роботи, адже це питання виключно в компетенції уряду та парламентської більшості, з якими сьогодні співпрацює Ю.ЛУЦЕНКО.

Однак, заявляє Ю.ТИМОШЕНКО, 14 депутатів фракції БЮТ проголосували всупереч рішенню фракції, що, очевидно, є “результатом їх персональних домовленостей з членами команди ЯНУКОВИЧА”.

Завтра на засіданні фракції БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО звернеться до депутатів з проханням поставити на голосування питання про те, що люди, які підтримали сьогодні відставку ЛУЦЕНКА, більше не є членами її політичної команди.

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, “це саме ті депутати, які вже давно де-факто належать до команди ЯНУКОВИЧА і не мають нічого спільного з нашою політичною силою. Вони не мають права перебувати в нашій фракції”.

БЮТ, заявила лідер цього блоку, “відповідно до статті 81 Конституції України, знайде всі законні легітимні можливості для того, щоб вивести людей, які порушили фракційну дисципліну і пішли на змову з Партією регіонів, з депутатського корпусу. Їх місця повинні зайняти представники БЮТ, які знають, як служити народу, а не своїм власним інтересам”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за постанову ВР, якою передбачено звернутися до уряду щодо звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, проголосувало 232 із 424 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

За дане рішення не голосували майже у повному складі (один «за») фракція СПУ та фракція «Наша Україна» («за» лише два народних депутати).

Водночас за постанову проголосувало 18 членів фракції БЮТ. У повному складі голосували фракція КПУ та фракція Партії регіонів.