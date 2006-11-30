Заява Нашої України з приводу відставки Луценка

Партія «Народний Союз Наша Україна» заявляє, що постанова парламенту про звернення до Кабінету міністрів з пропозицією звільнити Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ є відкритою політичною розправою, яка призведе до дестабілізації політичної ситуації та поглиблення протистояння між Президентом України та урядом.

Як ідеться у заяві «Нашої України», переданій агентству УНІАН, НСНУ ніколи у своїй політичній діяльності не зрадить тих ідеалів, які проголошувалися на Майдані. У її лавах не було й не буде людей, які можуть відмовитися від принципів свободи та демократії, соборності і незалежності України.

«Наша Україна» переконана, що «наш політичний однодумець Ю.ЛУЦЕНКО як представник Майдану, очоливши Міністерство внутрішніх справ України, відстоював ідеали свободи, справедливості та верховенства права».

«Наша Україна» високо оцінює його роботу і підтримує діяльність Ю.ЛУЦЕНКА на міністерській посаді. НСНУ переконана, що міністр Ю.ЛУЦЕНКО «ефективно здійснює всі необхідні кроки на шляху реформування МВС, підвищення авторитету міліції серед громадськості, зміцнення правопорядку в українському суспільстві».

«Наша Україна» вважає, що сьогоднішня постанова, а також подання щодо звільнення з посади міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА та публічне оголошення прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про наміри щодо звільнення міністра закордоних справ Бориса ТАРАСЮКА є політичною розправою.

«Наша Україна» підтримує дії Соціалістичної партії України та Блоку Юлії Тимошенко, які «не піддалися на шантаж і не голосували за зазначену постанову Верховної Ради». Водночас НСНУ звертається «до своїх побратимів із Блоку Юлії Тимошенко із закликом виконати своє передвиборче зобов’язання і перевиховати тих 18 народних депутатів із їх фракції, які голосували сьогодні на догоду реваншистським силам».

Голосування за закон про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу та спільна позиція під час голосування постанови парламенту щодо звільнення Ю.ЛУЦЕНКА ще раз підтверджують той факт, що «помаранчеві» сили повинні бути разом і на цій спільній позиції має бути створена нова патріотична більшість, заявляє «Наша Україна».