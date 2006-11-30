Ющенко призначив Дріжчаного заступником Гайдука

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким призначив Ігоря ДРІЖЧАНОГО заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті Верховної Ради України з’явилася інформація про внесення В.ЮЩЕНКОМ до парламенту подання на звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ. Проект відповідної постанови зареєстрований у парламенті 29 листопада.

Також сьогодні іншим указом В.ЮЩЕНКО присвоїв голові СБУ генерал-полковнику І.ДРІЖЧАНОМУ військове звання генерала армії України.