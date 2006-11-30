Янукович дав згоду на відставку Луценка

У Верховній Раді під номером 2635 щойно зареєстровано подання прем’єр- міністра Віктора Януковича на звільнення міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Документ внесено на розгляд Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, що кілька годин тому парламент ухвалив рішення звернутися до Кабміну з проханням внести подання на звільнення Луценка з займаної посади за наслідками заслуховування звіту тимчасової спеціальної комісії з розслідування фактів корупції та зловживань у органах внутрішніх справ, оприлюднених українською пресою.