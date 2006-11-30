Апетити ростуть: коаліція замахнулася на Гриценка

У ВР зареєстровано проект постанови

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про звільнення Анатолія ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони України. Як зазначається на офіційному сайті парламенту, проект цієї постанови (№2630) подали народні депутати Олег КАЛАШНІКОВ (фракція Партії регіонів), Василь ВОЛГА (фракція СПУ), Ігор АЛЕКСЄЄВ (фракція КПУ).

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