Янукович пропонує гуляти з 30 грудня до 8 січня

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив центральним органам виконавчої влади провести консультації з профспілками і роботодавцями щодо можливості перенесення деяких робочих днів на інші вихідні дні з метою встановлення святкового Різдвяного тижня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, пропонується перенести робочі дні з вівторка-п’ятниці, 2-5 січня на суботи 20 та 27 січня, а також суботи 10 та 24 лютого.

Крім того, уряд пропонує у 2007 році також перенести робочі дні з п’ятниці, 9 березня, на суботу, 3 березня, з понеділка, 30 квітня, на суботу, 28 квітня, з п’ятниці, 29 червня, на суботу, 16 червня та з понеділка, 31 грудня, на суботу, 29 грудня.