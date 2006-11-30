За компанію Янукович хоче позбутися ще й Тарасюка

Сьогодні в секретаріаті Верховної Ради зареєстровано проект постанови номер 2629-1 про звільнення ТАРАСЮКА Бориса Івановича з посади міністра закордонних справ. Ініціатор – прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Водночас Борис ТАРАСЮК сьогодні, як передає кореспондент УНІАН, заявив, що правову колізію навколо призначення і звільнення міністра закордонних справ та міністра оборони може розв’язати лише Конституційний Суд.

«Існує правова колізія, яка стосується порядку призначення і звільнення двох міністрів, кандидатури яких вносить Президент. Я думаю, яке б рішення не ухвалила Верховна Рада, обов’язково буде реакція Президента, і це питання можна розв’язати лише через рішення Конституційного Суду», - сказав він.

Б.ТАРАСЮК впевнений, що «тільки Конституційний Суд в праві розв’язати цю правову колізію, а вона існує і вона закладена в Конституції”.

На запитання, кого він бачить на посаді міністра закордонних справ замість себе, Б.ТАРАСЮК сказав: «ТАРАСЮКА Бориса Івановича».