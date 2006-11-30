Путін приїде до Києва 22 грудня
Янукович запевнив, що чекає дуже
Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН відвідає Україну 22 грудня.
Як передає РІА «Новости», про це В.ПУТІН повідомив сьогодні на зустрічі з українським прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
За його словами, в ході його візиту до Києва для участі в засіданні міждержавної комісії планується підписати ряд документів, узгодження яких перебуває в завершальній стадії.
"В цілому щодо енергетики ми виходимо на остаточні домовленості", - сказав В.ПУТІН.
Глава уряду України, у свою чергу, зазначив, що В.ПУТІНА дуже чекають в Україні. "Я хочу підтвердити, що ми вас дуже чекаємо 22 грудня", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Український прем`єр повідомив, що вони з главою російського уряду Михайлом ФРАДКОВИМ провели підсумкову зустріч напередодні міждержавної комісії. За словами В.ЯНУКОВИЧА, документи, що готуються до засідання МДК, будуть доопрацьовані буквально найближчими днями.