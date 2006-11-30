Путін приїде до Києва 22 грудня

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН відвідає Україну 22 грудня.

Як передає РІА «Новости», про це В.ПУТІН повідомив сьогодні на зустрічі з українським прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За його словами, в ході його візиту до Києва для участі в засіданні міждержавної комісії планується підписати ряд документів, узгодження яких перебуває в завершальній стадії.

"В цілому щодо енергетики ми виходимо на остаточні домовленості", - сказав В.ПУТІН.

Глава уряду України, у свою чергу, зазначив, що В.ПУТІНА дуже чекають в Україні. "Я хочу підтвердити, що ми вас дуже чекаємо 22 грудня", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Український прем`єр повідомив, що вони з главою російського уряду Михайлом ФРАДКОВИМ провели підсумкову зустріч напередодні міждержавної комісії. За словами В.ЯНУКОВИЧА, документи, що готуються до засідання МДК, будуть доопрацьовані буквально найближчими днями.