Верховна Рада не підтримала подання Януковича щодо відставки Луценка

Верховна Рада не підтримала проект постанови про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 223 народних депутати (при необхідних 226) із 351, зареєстрованого у сесійній залі.

Зокрема, із фракції Партії регіонів за звільнення Ю.ЛУЦЕНКА проголосували 185 депутатів, КПУ – 20, БЮТ – 11, «Нашої України» - 2, СПУ – 1.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР звернулася до прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з рекомендацією звільнити Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України. За це рішення проголосувало 232 із 424 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Після цього Кабінет Міністрів подав до ВР проект постанови про відставку Ю.ЛУЦЕНКА.