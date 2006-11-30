Богатирьова: до відставки Луценка залишилася одна ніч

Лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що завтра Верховна Рада проголосує за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам.

За її словами, «226 голосів завтра обов’язково будуть».

На переконання Р.БОГАТИРЬОВОЇ, завтра відбудеться голосування за відставку Ю.ЛУЦЕНКА і буде призначено «представника коаліції на посаду міністра внутрішніх справ».

На запитання, про яку кандидатуру йдеться, Р.БОГАТИРЬОВА відповіла, що є «декілька кандидатур».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на вечірньому засіданні Верховна Рада не підтримала проект постанови про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ. “За” проголосувало 223 народних депутати із 351, зареєстрованого у сесійній залі.

Зокрема, із фракції Партії регіонів за звільнення Ю.ЛУЦЕНКА проголосували 185 депутатів, КПУ – 20, БЮТ – 11, «Нашої України» - 2, СПУ – 1.