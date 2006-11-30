Ющенко розкаже про Луценка, Дріжчаного, Тарасюка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі, яке вийде в ефір у рамках інформаційної радіопрограми сьогодні о 21.00.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, під час розмови глава держави прокоментував можливі відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та голови Служби безпеки Ігоря ДРІЖЧАНОГО, а також діяльність міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Серед інших тем розмови – причини змін у президентській команді, відносини між «помаранчевими» силами, наслідки конституційної реформи та необхідність її удосконалення, співпраця Президента, уряду і Верховної Ради.