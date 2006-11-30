Ющенко розкаже про Луценка, Дріжчаного, Тарасюка
18:30, 30 листопада 2006Політика
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Ефір о 21.00 на Бі-Бі-Сі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі, яке вийде в ефір у рамках інформаційної радіопрограми сьогодні о 21.00.
Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, під час розмови глава держави прокоментував можливі відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та голови Служби безпеки Ігоря ДРІЖЧАНОГО, а також діяльність міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.
Серед інших тем розмови – причини змін у президентській команді, відносини між «помаранчевими» силами, наслідки конституційної реформи та необхідність її удосконалення, співпраця Президента, уряду і Верховної Ради.
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