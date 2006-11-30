Кабмін запропонував свій варіант звільнення Тарасюка

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради свій варіант постанови про звільнення з посади міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Текст проекту постанови, зареєстрований під №2629-1, міститься на офіційному сайті Верховної Ради України.

Проект постанови складається з двох пунктів. Першим пропонується звільнити Б.ТАРАСЮКА, другим – встановлення терміну набрання чинності постанови з моменту її ухвалення.

Кабмін пропонує звільнити Б.ТАРАСЮКА відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України.

Довідка УНІАН. Пункт 12 частини першої статті 85 Конституції України визначає повноваження Верховної Ради України на призначення за поданням Президента України прем`єр-міністра України, міністра оборони України, міністра закордонних справ України, призначення за поданням прем`єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, голови Антимонопольного комітету України, голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку прем`єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні був зареєстрований проект постанови народних депутатів Леоніда КОЖАРИ, Тарас ЧОРНОВОЛА, Василя КИСЕЛЬОВА (усі – з фракції Партії регіонів), а також члена фракції КПУ Ігоря АЛЕКСЄЄВА про звільнення Б.ТАРАСЮКА.