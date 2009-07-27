У Києві через патріарха Кирила вже встигли почубитися

Сьогодні вранці в Києві біля Українського дому виник конфлікт між представниками УНА-УНСО, які проводили акцію протесту проти візиту в Україну Патріарха Кирила, та представниками козацтва.

Як розповіли УНІАН в столичній міліції, останнім прийшлись не до вподоби гасла, з якими стояли активісти УНА-УНСО, і вони зробили спробу відібрати у них плакати.

Втім, працівники міліції не дали розгорітися конфлікту, відтіснивши козаків та унсовців по різні боки.

Внаслідок інциденту нікого затримано не було, оскільки, як зазначив співрозмовник агентства, конфлікт був незначний і не мав жодних серйозних наслідків.

Через деякий час один з пікетувальників, що представляв організацію УНА-УНСО, почав обливати учасників хресної ходи водою із пляшки.

У відповідь хтось із прибічників Патріарха Кирила кинув у бік пікетувальників камінь. Через це між учасниками протистояння також відбувся словесний конфлікт, зокрема, активісти УНА-УНСО вигукували: «Валіза – вокзал – Москва», а учасники хресної ходи у свою чергу вигукували, що «Кирил є їхнім Патріархом, і що поряд із ними Бог».

Водночас, в київському главку зазначили, що на час перебування Патріарха Кирила в Києві охорону громадського порядку в місцях проведення молебнів почергово забезпечуватимуть 5,5 тис. співробітників міліції у тому числі резерв.