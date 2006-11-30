Ющенко категорично проти відставки Луценка і Тарасюка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що в політичному сенсі виступає проти відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і застосує «всі можливі засоби впливу, щоб це рішення не було реалізоване».

Як повідомляє прес-служба Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю Українській службі BBC, яке вийде в ефір сьогодні о 21.00.

Президент України висловив переконання, що наміри парламентської коаліції звільнити Ю.ЛУЦЕНКА та міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА дестабілізують політичну ситуацію в країні.

«Я категорично наполягаю на тому, що сьогодні такого плану кадрові ревізії ідуть не на користь стабілізації», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Щодо міністра закордонних справ, то його робота, за словами глави держави, потрібна суспільству, і він залишиться на своїй посаді, яка перебуває в компетенції Президента. В.ЮЩЕНКО нагадав, що вже вніс пропозицію прем’єр-міністрові про недоцільність такої відставки.

Відповідаючи на запитання про причини звільнення голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО, Президент відзначив, що керівник Служби виконав усі завдання, які стояли перед ним, і тепер СБУ має очолити нова людина.