За що звільняти Тарасюка? За НАТО, за Януковича, за Росію

Народні депутати від партії регіонів Леонід КОЖАРА, Тарас ЧОРНОВІЛ, Василь КИСЕЛЬОВ та від КПУ Ігор АЛЕКСЄЄВ хочуть звільнити Бориса Тарасюка з посади міністра закордонних справ не за розвал дипломатичної служби, а за НАТО та ледве не зірваний візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до США.

Про це свідчить пояснювальна записка до зареєстрованого ними сьогодні зранку проекту постанови, текст якої міститься на офіційному сайті Верховної Ради.

“Незважаючи на те, що одним із пунктів Універсалу встановлено порядок вступу до НАТО через всеукраїнський референдум, Міністр закордонних справ ТАРАСЮК Б.І. постійно стверджує, що Україна вступить до НАТО вже у 2007 році”, - зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови №2629.

У записці зазначається, що такі заяви, а також “безвідповідальне ставлення (міністра – УНІАН) до виконання своїх функціональних обов’язків” спричинили загострення відносин з Російською Федерацією, також цілу низку економічних негараздів у державі.

Автори записки не уточнюють про які саме негаразди йдеться.

Крім того, депутати зазначають, що, враховуючи, “що діяльність міністра закордонних справ перешкоджає діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема під час підготовки офіційного візиту Прем’єр-міністра України до Сполучених Штатів Америки” вони вважають, що його подальше перебування цій посаді завдасть значної шкоди національним інтересам України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні один з авторів проекту постанови Тарас ЧОРНОВІЛ повідомив в розмові з кореспондентом УНІАН про те, що головна причина подання постанови полягає у розвалі Б.ТАРАСЮКОМ дипломатичної служби.

28 листопада МЗС України направило ноту посольству США, в якій повідомляло про перенесення візиту В.ЯНУКОВИЧА до США, запланованого на 3-7 грудня. Причина для направлення ноти полягала в тому, що Кабмін не зміг у встановлений указом Президента України від 13 листопада термін ухвалити директиви українській делегації на переговори. Після того, як 29 листопада відповідні директиви були схвалені урядом та затверджені Президентом, перший заступник голови Секретаріату президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що формально питання про відкладення поїздки знято.