За що звільняти Гриценка? За майно, порядок і імідж

Депутати від Партії регіонів Олег КАЛАШНІКОВ, СПУ – Василь ВОЛГА та КПУ – Ігор АЛЕКСЄЄВ хочуть звільнити Анатолія ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони за “відсутність порядку в армії”.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови №2630, зареєстрованої сьогодні у парламенті, текст якої міститься на офіційному сайті Верховної Ради України.

“Враховуючи факти брутальних порушень Конституції України та чинного законодавства України при виконанні покладених на міністерство завдань, наявність довідки Фонду державного майна про порушення у сфері приватизації та використання майна Міністерства оборони, загибель військовослужбовців під час проведення навчань, свідчить про те, що в армії нема порядку, а керівництво не виконує своїх обов’язків”, - зазначається у записці.

Крім того, депутати зазначають, що незважаючи на неодноразову відмову Верховної Ради щодо проведення навчань “контингентами іноземних військ” на території України, міністр оборони дав дозвіл на проведення таких навчань, що, на думку депутатів, мало наслідком “загострення політичної ситуації не тільки в Україні, а погіршення іміджу Держави в світі”.

Депутати також переконані, що подальше перебування “міністра оборони України ГРИЦЕНКА А.С. на вищій керівній посаді” завдасть значної шкоди національним інтересам України.